Homem morre atropelado por ônibus em Ferraz

Um homem, de 55 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na noite da última sexta-feira (20), em Ferraz de Vasconcelos.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Treze de Maio e Santos Dumont. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares atenderam à ocorrência e, no local, apuraram que um coletivo estava realizando uma conversão quando a vítima começou a atravessar a rua e foi atropelada.

O ônibus pertencia à concessionária que presta o serviço de transporte coletivo da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia da cidade.

A Prefeitura de Ferraz informou que foram informados que o motorista do ônibus municipal envolvido no incidente estava conduzindo o veículo com a máxima cautela, conforme as condições de tráfego do local e a legislação de trânsito.

“Esclarecemos que a empresa Alto Tietê Transportes (ATT) está colaborando plenamente com as autoridades responsáveis pela investigação, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do acidente”, afirmaram.