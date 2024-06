Homem reage a assalto, luta com suspeito e morre baleado em Poá

Um homem, de 34 anos, morreu durante um assalto, na manhã desta quarta-feira (12), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Jardim Pivari, em Poá. Suspeito de cometer o crime fugiu do local.



Policiais militares atenderam a ocorrência. A vítima estacionava seu veículo quando foi abordada por um suspeito armado com uma pistola. Durante a abordagem, a vítima entrou em luta corporal com o criminoso e acabou sendo atingida por um disparo. Em seguida, o assaltante fugiu.



Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros socorreram o homem, mas ele não resistiu ao ferimento e faleceu ainda no local.

Exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).



O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia de Poá.