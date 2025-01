Homem tenta fugir pulando telhados e acaba preso por tráfico de drogas em Mogi

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Padre João Álvares, em Mogi das Cruzes, na noite desta quinta-feira (2). No total, os agentes apreenderam mais de 6 kg de drogas, além de dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), policiais militares realizavam um patrulhamento quando avistaram o suspeito caminhando com uma mochila preta. Ao perceber a presença dos policiais, o jovem descartou a mochila e tentou fugir pelos telhados e corredores de residências próximas.

Após uma intensa busca, o suspeito foi detido. Na bolsa, os policiais encontraram R$ 305,00, além de 1.159 porções de maconha, 1.360 porções de cocaína e 370 porções de crack, totalizando mais de 6 kg de entorpecentes.

Os agentes realizaram uma busca pessoal e encontraram mais R$132,00 reais, em dinheiro, e um aparelho celular. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele confessou que tinha intenção de vender as drogas no município.

O jovem foi conduzido à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.