Homens armados invadem Instituto Federal, rendem vigia e levam equipamentos

Dois homens armados invadiram o Instituto Federal (IF), renderam o vigia que estava no local e levaram equipamentos de tecnologia e cabos de cobre. O caso aconteceu por volta da 1 hora desta terça-feira (18).

O vigia foi amarrado com um enforca gato após os suspeitos pularem o muro lateral da instituição. Após isso, eles entraram no prédio administrativo e arrombaram portas e armários e levaram equipamentos de informática e cabos de cobre, por conta das instalações elétricas.

Enquanto eles arrombavam portas e armários, o vigia conseguiu se desprender e ligar para a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. Mesmo assim, os suspeitos conseguiram fugir e não foram presos até o fechamento dessa reportagem.

O diretor geral do IF, Eugenio Zampini, estima que o prejuízo com cabos e equipamentos é de cerca de R$ 20 mil. "Ainda estou levantando ao certo, mas imagino ser de cerca de R$ 20 mil. Mas também tem todas as portas e armários, que imagino que o prejuízo vai ser até maior que o de equipamentos".