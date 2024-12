Homens que tentaram matar grávida e provocaram aborto em Guararema irão a júri popular

Três homens acusados de tentativa de feminicídio contra uma mulher grávida, de 39 anos, irão a júri popular em Guararema. O crime, que resultou na morte do feto, ocorreu no início deste ano. Um dos acusados é o ex-companheiro da vítima e pai do bebê.

A decisão judicial foi divulgada na última semana, após a sentença de pronúncia expedida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A sentença também negou o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa, mantendo a prisão preventiva dos envolvidos.

Segundo a denúncia oferecida em 7 de abril pelo promotor Leandro Santos Chaves, o ex-companheiro, por não querer assumir a paternidade nem permitir que a gravidez interferisse em seu relacionamento com outra mulher, confidenciou a um amigo seu plano de matar a gestante. Esse amigo sugeriu contato com um terceiro acusado, que teria recebido R$ 5 mil para executar o crime.

A vítima foi atraída para uma emboscada, onde foi esfaqueada no pescoço e abandonada em um local isolado na Rodovia Henrique Eroles.

Os réus respondem pelos crimes de aborto e tentativa de feminicídio, com as qualificadoras de motivo torpe e emboscada.