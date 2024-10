Homens tentam furtar estação de tratamento em Guararema e acabam presos

Quatro homens foram presos por tentativa de furto a uma estação de tratamento de esgoto, em Guararema. O caso ocorreu na manhã do último sábado (12), na Rua João Barbosa Oliveira.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares flagraram os suspeitos em três caminhões carregados com tubos de aço. De acordo com a pasta, os suspeitos disseram aos agentes que estavam cumprindo uma ordem de serviço, mas as informações não condiziam com a formalidade de praxe, segundo informou a pasta.

Os policiais apreenderam um dos caminhões e os celulares dos suspeitos. O material furtado foi devolvido à companhia. O caso foi registrado como furto tentado na Delegacia de Guararema.