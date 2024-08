Idoso atira contra cuidadora em Arujá

Um idoso atirou contra uma cuidadora em sua residência, em Arujá. O caso ocorreu nesta terça-feira (6), em um sítio, na Estrada do Peinha.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para um atendimento de disparo de arma de fogo no endereço indicado e que a vítima aguardava os policiais nas proximidades.

Ao chegarem no local, a vítima relatou que estava em seu primeiro dia de trabalho como cuidadora. Segundo ela, o idoso estava no interior da residência “totalmente transtornado” e armado, conforme informou a PM. A mulher afirmou que ele atirou três vezes em sua direção e pontuou que ele sofre de problemas psiquiátricos. Nenhum dos disparos atingiu a mulher.

A vítima levou os policiais até o sítio. Segundo a corporação, os policiais utilizaram técnicas de conduta de patrulha e utilizaram escudo balístico para entrar no local. Ao chegarem próxima de uma área externa do imóvel, a equipe tentou realizar um contato com o idoso, mas não obteve êxito. A casa estava trancada e os policiais se deslocaram para um outro ponto do imóvel, onde encontraram uma porta e acessaram um corredor.

Neste momento, segundo a PM, os policiais se depararam com o homem. Ele apontava uma espingarda na direção dos policiais. Os agentes conversavam com o idosos, que por sua vez, estava com um comportamento hostil e não reconhecia os policiais. Por possuir um marcapasso, o suo de uma arma de incapacitação neuromuscular foi descartada.

Após um momento de distração do idoso, os agentes conseguiram imobilizar. Na sequência, o imóvel foi vistoriado pela equipe, que encontrou um revólver (calibre 38) e diversas munições.

Ambos foram encaminhados a um pronto-socorro municipal e para a Delegacia de Arujá, que vai prosseguir com as investigações.