Idoso morre após sofrer mal súbito e bater carro em árvore em Mogi

Um idoso, de 68 anos, morreu após sofrer um mal-súbito e colidir o carro com uma árvore , em Mogi das Cruzes. O acidente aconteceu na neste sábado (27), no Jardim São Pedro.

A Polícia Civil investiga o acidente.

Policiais militares atenderam a ocorrência. No local foi apurado que a vítima teria sofrido um mal-súbito no momento em que dirigia o veículo, vindo a se chocar com uma árvore.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou óbito no local. Foram solicitados perícia no local e exames ao Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.