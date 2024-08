Incêndio atinge almoxarifado da Prefeitura de Suzano

Um incêndio atingiu o almoxarifado central da Prefeitura de Suzano, na noite de segunda-feira (5), na Vila Figueira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito, possivelmente após uma queda de energia na região. Felizmente, ninguém ficou ferido.

As chamas alcançaram a área administrativa da unidade, localizada no primeiro pavimento do imóvel. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal (GCM) chegaram ao local por volta das 19h, cerca de dez minutos após serem acionadas pelo agente de segurança que trabalha na unidade. O fogo foi controlado às 19h25.

A causa exata do incêndio está sendo investigada. Nesta terça-feira (6), a administração municipal realiza uma avaliação para determinar os danos e as medidas necessárias para a recuperação.

O incidente foi registrado na Delegacia Central de Polícia.