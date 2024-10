Incêndio atinge depósito de reciláveis em Mogi das Cruzes

Um incêndio em um depósito de recicláveis mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (22), em Mogi das Cruzes. Não houve feridos. Devido a presença de pneus no local, o fogo aumentou de intensidade, resultando em uma grande fumaça preta. Em agosto, o local sofreu o mesmo incidente. Não houve feridos.

O estabelecimento fica próximo à Avenida Francisco Ferreira Lopes (SP-66), próximo à divisa entre os distritos de Brás Cubas e Jundiapeba. Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a pedido do Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realizou a interdição total da rua nos dois sentidos.

Uma equipe de agentes de trânsitos acompanhou a ocorrência, orientando so motoristas que passavam pela via. O trânsito sentido Centro chegou a ser desviado pela Avenida Anchieta. No sentido Jundiapeba, o trânsito foi desviado pela Avenida Conceição . A liberação do trânsito nos dois sentidos ocorreu às 12h30, conforme informou a Prefeitura.