Incêndio atinge galpão de reciclagem de Itaquá

Um galpão de reciclagem de Itaquaquecetuba foi atingido por um incêndio entre a noite de domingo (19) e a manhã de segunda-feira (20). As chamas foram totalmente apagadas por volta das 4 horas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O imóvel está localizado na Rua Santa Izildinha, no Parque Novo Horizonte. Equipes da Defesa Civil estiveram presentes no local desde o início da ocorrência, realizando vistoria e garantindo a continuidade do rescaldo.

A Defesa Civil da cidade segue monitorando a estrutura do empreendimento e avaliando as medidas que devem ser tomadas para a continuidade dos procedimentos.

Além disso, a fiscalização da equipe de Posturas também está sendo feita, notificando a empresa responsável para que adote as medidas apontadas pela Defesa Civil, além de apresentar os documentos necessários.

O galpão foi interditado e a empresa foi orientada a seguir os procedimentos de segurança por conta dos riscos identificados.