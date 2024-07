Incêndio em residência mata homem de 51 anos em Suzano; Polícia investiga o caso

Um incêndio em uma residência causou a morte de um homem de 51 anos, no Jardim Petrópolis, em Suzano. O caso ocorreu na manhã deste sábado (27). As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). O incêndio começou por volta das 8h30.

De acordo com a pasta, testemunhas informou que a vítima era um cadeirante e morava sozinho no imóvel. O homem recebia apenas ajuda das sobrinhas, que visitavam a vítima com frequência, segundo a SSP. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a corporação, ao chegarem no local, o fogo já havia sido controlado por populares. A morte do homem foi confirmada no local. Posteriormente, a polícia foi acionada.

Exames do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) foram solicitados. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Suzano, que investiga o caso.