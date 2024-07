Jovem de 16 anos é atropelado na Rua Baruel, em Suzano

Um adolescente de 16 anos foi atropelado na tarde desta quinta-feira (18), na Rua Baruel, em Suzano.

O acidente aconteceu próximo à Prefeitura de Suzano, nas proximidades do semáforo entre as ruas Baruel e Paraná. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

De acordo com testemunhas, o jovem estava em um bicicleta e seguia em direção ao Centro da cidade, quando foi atingido por um veículo que trafegava na mesma direção. O estado de saúde da vítima não foi informado á reportagem.

A vítima foi socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Equipes da pasta estiveram no local para orientar os motoristas que trafegavam pela via.