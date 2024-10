Jovem de 26 anos morre em Suzano após carro atingir moto em acidente

*Atualizado às 19h05

Um motociclista, de 26 anos, morreu após um carro atingir a moto em que estava noite desta quarta-feira (16), em Suzano. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem morreu no local.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o caso aconteceu na Estrada do Portão do Honda, no Jardim Gardênia Azul às 19h52. Uma viatura equipada com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi enviada para o socorro da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O caso é investigado como homicídio culposo na condução de veículo pelo 2° DP de Suzano. Segundo a pasta, testemunhas relataram que, momentos antes do acidente, a vítima teria discutido com o condutor do veículo que, durante a discussão, jogou o automóvel contra o motociclista, provocando a colisão.

O condutor do automóvel deu outra versão dos fatos e foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo. Ele segue sendo investigado, conforme informou a pasta.