Jovem é baleado após ter casa invadida em Suzano

Um jovem, de 27 anos, foi baleado no braço e no quadril após ter sua casa invadida nesta sexta-feira (2), em Suzano. O imóvel fica na Estrada das Neves, na Vila Barros. Um casal estava na residência no momento do ataque.

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O), o casal relatou aos policiais que eles estavam no quarto quando a porta do cômodo foi aberta de maneira súbita. Um homem, de baixa estatura e que usava uma bota e uma touca para cobrir o rosto, disparou contra o jovem. Os tiros atingiram um dos braços e o lado esquerdo do quadril.

Segundo o B.O, o imóvel estava revirado e havia pequenas manchas de sangue no chão. Dois projéteis foram encontrados em cima da pia e um buraco, provavelmente causado por arma de fogo, no fogão. O casal foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade. O jovem estava consciente e não corre risco de morte. A mulher foi liberada, aparentemente ilesa. O imóvel foi preservado para perícia.

Ainda conforme o B.O, o casal relatou aos agentes que não possuem desavenças com ninguém. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Suzano.