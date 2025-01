Jovem é encontrado morto em via pública em Suzano

Um jovem, de 17 anos, foi encontrado morto na calçada da Rua Caboclos, no bairro Vila Urupês, em Suzano. A vítima foi vista pouco antes das 7 horas e já estava em óbito, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu recebeu o chamado às 6h43 e chegou minutos depois, mas encontrou a vítima já sem vida. O jovem, de acordo com o serviço de urgência, estava sem documentos. A idade foi confirmada pela Polícia Militar, que esteve no local.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o adolescente teria roubado um homem, de 37 anos, momentos antes de ser encontrado morto. Apesar disso, o jovem não tinha sinais de violência.

Os policiais solicitaram perícia ao local e exames ao Instituto Médico Legal (IML). O celular roubado foi apreendido e entregue ao dono. A Polícia Civil está investigando a morte.

O caso foi registrado como morte suspeita e roubo na Delegacia de Suzano.