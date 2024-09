Kombi bate em fachada de loja e paralisa trânsito no Centro de Mogi

Uma kombi invadiu a calçada e bateu em uma loja que fica no cruzamento das ruas Voluntário Pinheiro Franco, a popular Avenida dos Bancos, com a Dr. Deodato, no Centro de Mogi. Uma mulher, que estava dentro do estabelecimento ficou ferida levemente e foi socorrida pelo Samu.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Mogi informou por meio de nota que foi acionada sobre a ocorrência às 13h27 e uma equipe de agentes municipais de trânsito foi encaminhada ao local para auxiliar no atendimento e orientar motoristas e pedestres.

"Foi registrada lentidão no trânsito, principalmente pela curiosidade dos motoristas. Durante o período, também foi feito o monitoramento por meio de câmeras da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O local foi liberado por volta das 14h15".