MC Robertinho morre em colisão com carros na Ayrton Senna

O cantor MC Robertinho, de 25 anos, morreu após colidir seu veículo com outro carro na noite deste domingo (29), na Rodovia Ayrton Senna, no bairro Pimentas, em Guarulhos.

A morte do cantor foi confirmada por seu irmão, Vava Silva, em uma postagem no Instagram, onde ele lamentou a perda.

“Meu irmão era tudo pra mim, infelizmente meu artista, meu ídolo se foi. Por causa dessa cachaça”, disse o irmão.

A Polícia Civil investiga o acidente de trânsito, ocorrido às 22h54, envolvendo dois veículos.

De acordo com informações, o condutor do I/VW Tiguan dirigia em alta velocidade quando colidiu contra a traseira de um GM/Corsa.

O condutor do Tiguan foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu e morreu no hospital. Os passageiros do outro carro ficaram feridos e foram socorridos, permanecendo internados.

Faixas da rodovia foram interditadas para o atendimento da ocorrência, sendo liberadas às 1h50.

Para o atendimento da ocorrência, foram acionados a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e recursos da concessionária.

O caso foi registrado como morte acidental, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e colisão no 4º DP de Guarulhos.