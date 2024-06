Meio Ambiente resgata cavalos vítimas de maus-tratos

A Prefeitura de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Força Patrulha da Guarda Civil Municipal, resgatou na quinta-feira da última semana (20/06) dois cavalos que estavam em situação de maus-tratos, no bairro Jardim Margareth.

As equipes chegaram ao local, na rua Mauro Bonifácio de Souza, pouco antes do meio-dia, e encontraram os dois animais em situação de abandono. Um deles estava visivelmente debilitado, deitado no solo. Diante da situação, os cavalos foram conduzidos para uma Organização Não Governamental (ONG) para receber os cuidados necessários e, posteriormente, serem encaminhados a um lar temporário.

Os proprietários apareceram no final da ocorrência e foram levados ao 2° Distrito Policial do Boa Vista para prestar depoimento.