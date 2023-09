Menina de família venezuelana é estuprada e morta em comunidade em Itaquá

Uma menina, de sete anos, de origem venezuelana, foi estuprada e morta na tarde deste domingo (24) em uma comunidade que fica na Estrada Walter da Silva Costa, na Vila Sonia, em Itaquaquecetuba.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, elaborado com base nas informações de testemunhas e moradores locais, o principal suspeito de ter cometido o crime fugiu levando malas um pouco antes de o corpo da criança ser encontrado.

Um familiar da vítima disse à Polícia que a criança estava brincando em uma bacia com outras crianças quando desapareceu. Familiares e populares deram falta da criança e começaram as buscas pela comunidade.

A criança foi encontrada em um dos barracos, deitada embaixo de uma cama, desacordada, com um ferimento na cabeça e sinais de violência sexual. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o documento, após a vítima ser encontrada, populares depredaram o barraco e atearam fogo em uma outra residência. A perícia foi acionada e o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi foi ao local.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e homicídio no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba. O suspeito de ter cometido o crime ainda não foi localizado.