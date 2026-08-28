GCM prende homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, na última quarta-feira (26/08), um homem acusado de violência doméstica e que já tinha uma medida protetiva contra ele. A ocorrência foi registrada na rua Gato Cinzento, na Vila Urupês, após acionamento das equipes feito por telefone.

Os agentes chegaram ao endereço e fizeram contato com a vítima, que relatou que o agressor estava alterado em razão do uso de entorpecentes. Durante o atendimento, as equipes foram ao encontro do homem, que correu para dentro da residência e mencionou que pegaria algum objeto no balcão da cozinha.

Diante da situação e com o objetivo de garantir a segurança de todos os envolvidos, foi solicitado apoio de uma outra equipe. Com a chegada dos agentes, o homem se rendeu e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para o registro da ocorrência. Na unidade policial, as partes foram ouvidas e, diante dos fatos apresentados, o agressor permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou o preparo dos agentes para atuar em ocorrências envolvendo violência doméstica. “Nossos agentes demonstraram responsabilidade e agilidade diante de uma ocorrência delicada. A prioridade foi garantir a integridade física da vítima, controlar a situação e conduzir o agressor para que os fatos fossem devidamente apurados pelas autoridades competentes”, afirmou.