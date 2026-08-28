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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Polícia

Homem é encontrado morto com golpes de faca em Suzano

GCM foi acionada para atender a ocorrência, nas proximidades do Cemitério Municipal São Sebastião

28 agosto 2026 - 09h06Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Corpo foi encontrado na rua Cássia Francisco, no bairro Sítio São José, em SuzanoCorpo foi encontrado na rua Cássia Francisco, no bairro Sítio São José, em Suzano - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi encontrado morto, por volta das 18h50 desta quinta-feira (27), na rua Cássia Francisco, no bairro Sítio São José, em Suzano. Segundo a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para verificar o homem caído no chão, ferido por faca, mas ao chegar no local ele já estava morto.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi acionada, preservou o local e, posteriormente, apresentou a ocorrência à Polícia Civil, na Delegacia Central, como homicídio consumado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia realiza diligências para apurar as circunstâncias e identificar o autor do crime.

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