Homem é encontrado morto com golpes de faca em Suzano

Um homem foi encontrado morto, por volta das 18h50 desta quinta-feira (27), na rua Cássia Francisco, no bairro Sítio São José, em Suzano. Segundo a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para verificar o homem caído no chão, ferido por faca, mas ao chegar no local ele já estava morto.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi acionada, preservou o local e, posteriormente, apresentou a ocorrência à Polícia Civil, na Delegacia Central, como homicídio consumado.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia realiza diligências para apurar as circunstâncias e identificar o autor do crime.