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Jornal Diário de Suzano - 27/08/2026
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Acidente

Adolescente sem CNH dirige carro e colide contra ônibus em Suzano

Em imagens nas redes sociais, também é possível ver uma parte do para-choque do ônibus faltando

27 agosto 2026 - 09h14Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente entre carro e ônibus deixa veículo com frente destruída em SuzanoAcidente entre carro e ônibus deixa veículo com frente destruída em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado, na noite desta quarta-feira (26), na na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública,, ninguém ficou ferido.

O motorista do carro era um adolescente de 17 anos, sem habilitação, que foi apreendido no local. Guardas municipais foram acionados e constataram que o jovem conduzia um Ford Ka quando avançou o cruzamento e colidiu com o ônibus. Com o impacto, o automóvel atingiu um terceiro veículo, que deixou o local antes da chegada das equipes. Ninguém ficou ferido.

Em imagens nas redes sociais, é possível ver a frente do carro destruída e uma parte do para-choque do ônibus faltando.

Os veículos envolvidos foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como dirigir sem habilitação. O adolescente foi entregue à responsável legal.

O DS solicitou informações para a Prefeitura de Suzano e para a empresa responsável pelo ônibus, mas ainda não teve retorno.

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