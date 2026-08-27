Adolescente sem CNH dirige carro e colide contra ônibus em Suzano

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado, na noite desta quarta-feira (26), na na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública,, ninguém ficou ferido.
O motorista do carro era um adolescente de 17 anos, sem habilitação, que foi apreendido no local. Guardas municipais foram acionados e constataram que o jovem conduzia um Ford Ka quando avançou o cruzamento e colidiu com o ônibus. Com o impacto, o automóvel atingiu um terceiro veículo, que deixou o local antes da chegada das equipes. Ninguém ficou ferido.
Em imagens nas redes sociais, é possível ver a frente do carro destruída e uma parte do para-choque do ônibus faltando.
Os veículos envolvidos foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como dirigir sem habilitação. O adolescente foi entregue à responsável legal.
O DS solicitou informações para a Prefeitura de Suzano e para a empresa responsável pelo ônibus, mas ainda não teve retorno.