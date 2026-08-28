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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Cidades

Recém inaugurada, Fatec de Suzano fica 4 dias sem luz

Alunos relatam aulas remotas e dificuldades para atividades que dependem de conexão com a internet

28 agosto 2026 - 06h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
FATEC Alunos reclamam de dificuldades após falta de energia no prédioFATEC Alunos reclamam de dificuldades após falta de energia no prédio - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Fatec Suzano ficou quatro dias sem energia elétrica após um caminhão arrancar, no último domingo (23), a fiação do poste que abastece a unidade. Por causa do incidente, as atividades pedagógicas e administrativas foram realizadas de forma remota entre segunda-feira (24) e esta quarta-feira (26). O Centro Paula Souza confirmou que as aulas presenciais retornaram nesta quinta-feira (27).


Segundo estudantes, desde a interrupção do fornecimento, a instituição tem enviado comunicados diários, mas não teria informado uma previsão para a normalização do serviço, até o final da tarde desta quarta-feira (26).


Os alunos também relatam que a ligação permanente de energia elétrica ainda não foi realizada. Segundo as informações repassadas ao DS, a Fatec teria solicitado o serviço à concessionária há vários meses, mas a instalação ainda não teria sido concluída.


De acordo com os estudantes, os aparelhos de ar-condicionado instalados nos espaços não podem ser utilizados porque a instalação provisória não comporta a demanda de energia necessária para o funcionamento dos equipamentos.


Conforme os relatos, a Fatec não dispõe de internet desde o início das atividades. 


Segundo o Centro Paula Souza (CPS), o prédio conta com energia provisória enquanto aguarda a ligação definitiva pela concessionária responsável. Sobre o acesso à internet, o CPS esclareceu que a unidade possui conexão nos laboratórios e áreas administrativas.

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