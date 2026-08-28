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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Acidente

Motociclista fica ferido após acidente com van do transporte complementar no Centro de Suzano

Vítima foi socorrida ao hospital, mas até o fechamento desta matéria o estado de saúde não havia sido divulgado

28 agosto 2026 - 08h28Por da Reportagem Local
Motociclista fica ferido após acidente com van do transporte complementar no Centro de SuzanoMotociclista fica ferido após acidente com van do transporte complementar no Centro de Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um grave acidente envolvendo uma van do transporte complementar e uma moto, na noite desta quinta-feira (27) no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Rua Dona Augusta Aparecida de Carvalho Moraes no Jardim Santa Helena, região central de Suzano, deixou um motociclista ferido.

A vítima foi socorrida ao hospital, mas até o fechamento desta matéria o estado de saúde não havia sido divulgado.

A Prefeitura de Suzano informou que o permissionário do transporte complementar prestou esclarecimentos na manhã desta sexta-feira (28) sobre o acidente para a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que é um dever legal em razão da prestação de serviço para a administração municipal promovida pelo profissional. O motorista registrou um Boletim de Ocorrência com a Polícia Militar na data do ocorrido.

Foi o segundo acidente grave na semana praticamente na mesma região.

Na quarta-feira (26), um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ninguém ficou ferido.

O motorista do carro era um adolescente de 17 anos, sem habilitação, que foi apreendido no local. Guardas municipais foram acionados e constataram que o jovem conduzia um Ford Ka quando avançou o cruzamento e colidiu com o ônibus. Com o impacto, o automóvel atingiu um terceiro veículo, que deixou o local antes da chegada das equipes. 

Em imagens nas redes sociais, foi possível ver a frente do carro destruída e uma parte do para-choque do ônibus faltando.

Os veículos envolvidos foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como dirigir sem habilitação. O adolescente foi entregue à responsável legal.

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