Motociclista fica ferido após acidente com van do transporte complementar no Centro de Suzano

Um grave acidente envolvendo uma van do transporte complementar e uma moto, na noite desta quinta-feira (27) no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Rua Dona Augusta Aparecida de Carvalho Moraes no Jardim Santa Helena, região central de Suzano, deixou um motociclista ferido.

A vítima foi socorrida ao hospital, mas até o fechamento desta matéria o estado de saúde não havia sido divulgado.

A Prefeitura de Suzano informou que o permissionário do transporte complementar prestou esclarecimentos na manhã desta sexta-feira (28) sobre o acidente para a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que é um dever legal em razão da prestação de serviço para a administração municipal promovida pelo profissional. O motorista registrou um Boletim de Ocorrência com a Polícia Militar na data do ocorrido.

Foi o segundo acidente grave na semana praticamente na mesma região.

Na quarta-feira (26), um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ninguém ficou ferido.

O motorista do carro era um adolescente de 17 anos, sem habilitação, que foi apreendido no local. Guardas municipais foram acionados e constataram que o jovem conduzia um Ford Ka quando avançou o cruzamento e colidiu com o ônibus. Com o impacto, o automóvel atingiu um terceiro veículo, que deixou o local antes da chegada das equipes.

Em imagens nas redes sociais, foi possível ver a frente do carro destruída e uma parte do para-choque do ônibus faltando.

Os veículos envolvidos foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como dirigir sem habilitação. O adolescente foi entregue à responsável legal.