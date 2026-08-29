GCM de Itaquá desmonta 'casa-bomba' e apreende mais de 3 mil porções de drogas

Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba atingiu, nesta sexta-feira (28), uma das engrenagens que sustentam o comércio ilegal de drogas no Jardim Santo Antônio. Em uma ação de patrulhamento e investigação, os agentes localizaram uma residência utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, a chamada “casa-bomba”.

No imóvel, foram apreendidas 3.015 porções de drogas, sendo 1.750 porções de haxixe, 670 de maconha, 335 de skank e 260 de drogas k. A operação também encontrou cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, materiais utilizados para o preparo e o embalo dos entorpecentes e quatro aparelhos celulares.

A estimativa é de que a apreensão tenha provocado um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil ao tráfico. “Cada apreensão representa drogas que deixam de chegar às nossas ruas e, principalmente, uma ação direta contra o crime. Estamos fortalecendo a GCM para que os agentes possam atuar cada vez mais de forma eficiente”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

A apreensão dos cadernos e celulares acrescenta um elemento importante à ocorrência, já que podem contribuir para compreender a dinâmica da atividade criminosa, seus responsáveis e possíveis conexões. Todo o material apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para adoção das medidas legais e prosseguimento das investigações.

“A ocorrência demonstra a importância do patrulhamento preventivo aliado à capacidade das equipes de identificar imóveis utilizados como pontos estratégicos para a distribuição de entorpecentes. Além disso, os materiais podem auxiliar no avanço das investigações e na identificação dos envolvidos”, acrescentou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

A população pode colaborar com o trabalho da GCM por meio de denúncias. As informações podem ser repassadas pelos telefones 153, (11) 4753-1421/1274 e (11) 4642-4659 e ajudar a direcionar o patrulhamento, levando as equipes a locais utilizados para armazenamento, distribuição e comercialização de drogas.