Motociclista morre após colidir com ônibus na manhã desta sexta, em Suzano

Uma motociclista, de 57 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira (15), após colidir contra um ônibus na avenida João Batista Fitipaldi, próximo ao Terminal Vereador Diniz José dos Santos Faria, Centro de Suzano.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência a vítima ultrapassou o sinal vermelho e bateu contra o ônibus. O motorista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou a morte.

Na versão do motorista, o sinal estava verde para o ônibus que transitava sentido bairro/centro. Ao passar pelo cruzamento a moto colidiu com a frente do ônibus.

No acidente, uma passageira do coletivo ficou ferida e foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal da cidade.



A moto foi entregue ao filho da vítima e o local fechado para perícia.

O corpo foi encaminhado ao IML. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Suzano.