Motorista bêbado invade cruzamento e colide com outro carro em Suzano

Um motorista alcoolizado, de 47 anos, perdeu o controle do carro, invadiu um cruzamento e colidiu com outro veículo em Suzano. A Polícia Civil investiga o acidente de trânsito que ocorreu na noite de quarta-feira (31) no bairro Vila Figueira, em Suzano.



Segundo o boletim de ocorrência, o motorista admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas. Ninguém ficou ferido. O autor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais.



O caso foi registrado como embriaguez ao volante na Delegacia de Suzano.