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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Polícia

GCM de Ferraz identifica descarte irregular e autua infrator no Jardim Brígida

Ação contou com apoio do videomonitoramento da CIMF e reforça fiscalização contra crimes ambientais e descarte clandestino de resíduos

08 julho 2026 - 09h35Por de Ferraz
Ação contou com apoio do videomonitoramento da CIMFAção contou com apoio do videomonitoramento da CIMF - (Foto: Divulgação/SecomFV)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz autuou um infrator por descarte irregular de resíduos no Jardim Brígida, na noite de segunda-feira (06), durante uma ação de fiscalização voltada à preservação ambiental e à manutenção da limpeza urbana.

A ocorrência teve início após uma denúncia recebida pela Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CIMF). Com o auxílio do sistema de videomonitoramento, os operadores identificaram a prática irregular e acionaram as equipes operacionais da GCM, que se deslocaram até o local para realizar a abordagem.

Durante a ação, o responsável pelo descarte clandestino foi localizado e autuado conforme a legislação municipal. O ponto onde ocorreu a infração já recebeu serviços de limpeza realizados pela Prefeitura, mas ainda enfrenta ocorrências de descarte irregular de entulho e outros materiais.

A atuação demonstra a importância da integração entre tecnologia e trabalho em campo, permitindo uma resposta mais rápida às denúncias e fortalecendo a fiscalização ambiental no município.

Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, o uso do monitoramento tem ampliado a capacidade de fiscalização das equipes.

"A tecnologia é uma importante aliada no trabalho da Guarda Civil Municipal. O videomonitoramento permite identificar situações irregulares e direcionar as equipes para uma atuação mais rápida e eficiente. Nosso objetivo é preservar os espaços públicos, proteger o meio ambiente e garantir mais qualidade de vida para a população", destacou.

A GCM reforça que o descarte irregular de resíduos causa impactos ambientais, prejudica a conservação dos espaços públicos e pode contribuir para problemas como a proliferação de vetores de doenças.

A população pode colaborar com o trabalho de fiscalização realizando denúncias pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112. O atendimento funciona 24 horas, com sigilo garantido sobre a identidade do denunciante.

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