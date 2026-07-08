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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Polícia

GCM de Ferraz identifica fraude documental e impede sepultamento irregular no Cemitério do Cambiri

Documento falso foi apresentado por representante de funerária para comprovar vínculo do falecido com o município; caso foi encaminhado à Polícia Civil

08 julho 2026 - 09h46Por de Ferraz
Documento falso foi apresentado por representante de funerária para comprovar vínculo do falecido com o municípioDocumento falso foi apresentado por representante de funerária para comprovar vínculo do falecido com o município - (Foto: Divulgação/SecomFV)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos identificou uma fraude documental que tinha como objetivo viabilizar um sepultamento irregular no Cemitério Municipal do Cambiri. A ocorrência foi registrada após funcionários do cemitério suspeitarem da autenticidade de um comprovante de residência apresentado para comprovar que o falecido possuía vínculo com o município.

Diante da suspeita, a GCM foi acionada e iniciou diligências para verificar as informações constantes no documento. Durante a averiguação, as equipes estiveram no endereço indicado e constataram que o falecido não era conhecido pelos moradores da localidade. Outros levantamentos realizados pelos agentes reforçaram os indícios de que o comprovante de residência havia sido fraudado.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para esclarecimento dos fatos. No decorrer da ocorrência, familiares informaram que o falecido residia na capital paulista e afirmaram que não forneceram qualquer comprovante de residência em Ferraz de Vasconcelos para a realização do sepultamento.

Durante o depoimento à autoridade policial, o representante da empresa funerária responsável pelo serviço admitiu ter confeccionado e apresentado um comprovante de residência ideologicamente falso em nome do falecido, com o objetivo de possibilitar o sepultamento no município, alegando que atendia a um desejo da família.

O documento foi apreendido pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência e adotou as providências cabíveis. O caso foi enquadrado como falsidade ideológica, crime previsto no artigo 299 do Código Penal, e será apurado pela Justiça.

De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, Cleverson Ramos, a pronta atuação das equipes demonstra o compromisso da corporação com a legalidade e a proteção do interesse público.

"A atuação rápida da Guarda Municipal, em conjunto com os servidores do Cemitério Municipal e a Polícia Civil, foi fundamental para impedir que uma fraude fosse concretizada. Nosso compromisso é fiscalizar, preservar a legalidade dos procedimentos e garantir que os serviços públicos sejam utilizados de forma correta e transparente. Continuaremos atuando com rigor sempre que houver indícios de irregularidades."

A Guarda Civil Municipal destaca que a atuação integrada entre os órgãos municipais é essencial para prevenir fraudes, garantir o cumprimento da legislação e assegurar que os serviços públicos sejam prestados com responsabilidade, transparência e respeito à população. O responsável pela empresa funerária responderá judicialmente pelos fatos apurados.

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