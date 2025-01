Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em Poá

Uma mulher, de 38 anos, foi encontrada morta dentro de um apartamento, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, em Poá. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (15).

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada e, quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava em vida em um dos cômodos do imóvel.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Poá, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Além disso, foi solicitado o apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.