Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 13 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Mulher é encontrada morta em Ferraz

Polícia civil investiga o caso

13 agosto 2025 - 12h16Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ferraz de VasconcelosCaso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Reprodução/Street View)

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (11), na avenida Marginal Zilda Arns, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram chamados para atender a ocorrência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

O caso é investigado pela polícia civil e foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, que requisitou perícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Procurado é preso com 764 porções de drogas na Ayrton Senna
Polícia

Procurado é preso com 764 porções de drogas na Ayrton Senna

Dono da Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público de São Paulo
Polícia

Dono da Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público de São Paulo

Suspeito é preso por tráfico em Braz Cubas
Polícia

Suspeito é preso por tráfico em Braz Cubas

PF desarticula organização que desviou produtos químicos para o tráfico em Suzano e Ferraz
Polícia

PF desarticula organização que desviou produtos químicos para o tráfico em Suzano e Ferraz

Suspeito é preso por tentativa de feminicídio em Suzano
Polícia

Suspeito é preso por tentativa de feminicídio em Suzano

Dois homens são presos e dois menores apreendidos suspeitos de roubar motocicletas em Santa Isabel
Polícia

Dois homens são presos e dois menores apreendidos suspeitos de roubar motocicletas em Santa Isabel