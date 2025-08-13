Mulher é encontrada morta em Ferraz

Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Reprodução/Street View)
Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (11), na avenida Marginal Zilda Arns, em Ferraz de Vasconcelos.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram chamados para atender a ocorrência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.
O caso é investigado pela polícia civil e foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, que requisitou perícia.