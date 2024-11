Mulher é presa suspeita de matar o companheiro com golpe de marreta em Ferraz

Uma mulher, de 53 anos, foi presa suspeita de matar o companheiro com um golpe de marreta na cabeça. O caso aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, no último sábado (16), por volta das 23 horas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), durante o depoimento, ela contou que estava lavando roupas quando o homem chegou na residência, deu um chute na mulher e arrastou ela para o quarto. De acordo com o depoimento da suspeita, ele teria consumido bebida alcoólica e estava alterado.

Na sequência, o casal começou a brigar até que o homem se sentou no sofá. A mulher aproveitou o momento e pegou uma marreta, que estava no quarto, e aplicou um golpe na cabeça do companheiro.

Ainda segundo o B.O, ela relatou que utilizou um saco preto para tentar conter o sangramento. Depois disso, arrastou o corpo do homem para baixo da cama. No dia seguinte, a suspeita contou para o filho, que é guarda municipal, o que tinha acontecido. O filho acionou a Polícia Militar (PM0 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele não estava na residência na noite do crime, pois estava trabalhando.

Aos policiais, o filho relatou que o casal tinha um histórico de brigas e que, ao chegar em casa, não notou nenhuma anormalidade e foi dormir. Devido às constantes brigas, o pai morava na parte de baixo da casa, enquanto a mãe morava na parte de cima, com ele e mais duas irmãs.

As filhas da suspeita, de 27 e 30 anos, relataram que estavam na casa no momento do crime, contudo afirmaram não ter escutado nenhum barulho na residência. Uma delas relatou que ouviu o pai xingando a mãe. Ambas confirmaram que o pai tinha problemas com alcoolismo e afirmaram que souberam do ocorrido através do irmão.

A marreta foi apreendida e encaminhada para o Instituto de Criminalística (IC), O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o local passou por perícia. O caso foi registrado como homicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e localização e apreensão de objeto na Delegacia do município.