Mulher é resgatada após casa ser atingida por desabamento de imóvel vizinho em Mogi

Uma mulher foi resgatada após sua casa ser atingida pelo desabamento do imóvel ao lado, na noite desta terça-feira (2), na rua Ipiranga, em Mogi das Cruzes.

De acordo com a Prefeitura, o imóvel que desmoronou passava por obras e não havia ninguém no local. Os estudos seguem para identificar outras providências e intervenções necessárias no local, bem como possíveis impactos em outras estruturas.

A proprietária do imóvel mora nos fundos do terreno, em uma edícula, que foi preservada.Ela foi orientada a deixar o local por segurança.

O responsável pela obra que provocou o desabamento tem alvará de demolição e licença para reforma. Mas se comprometeu a apresentar outros documentos necessários nesta quarta-feira (3).

A Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana também prestou apoio.

Trânsito

Equipes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana foram até o local e interditaram um trecho da rua Ipiranga, altura da rua Lara visando preservar a segurança de todos. Os agentes de trânsito permaneceram no local orientando os desvios necessários, até por volta de 0h, quando o trânsito foi liberado totalmente