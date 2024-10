Mulher morre atropelada por ônibus em Itaquá

Uma mulher, de aproximadamente 30 anos, morreu atropelada por um ônibus na tarde desta quarta-feira (23), no Centro de Itaquaquecetuba.

Segundo a Prefeitura, o veículo pertence a uma empresa que presta serviço ao município. O acidente ocorreu por volta das 17h, próximo a praça Padre João Álvares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 17h04 e chegou ao local às 17h10, constatando o óbito no local.

A administração informou que irá apurar os fatos e solicitou à empresa a apresentação de um relatório detalhado sobre a ocorrência, incluindo a identificação dos envolvidos. Além disso, determinou a busca por imagens de câmeras de segurança e pediu informações sobre a situação do veículo no momento do acidente.

A Prefeitura também relatou que tomará as medidas necessárias para garantir assistência aos familiares da vítima e se compromete a investigar os fatos e adotar as providências cabíveis.

A administração lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso em apurar os detalhes para tomar as devidas providências.