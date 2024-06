Mulher morre atropelada por caminhão em Suzano

Uma mulher, de 55 anos, morreu atropelada por um caminhão, na manhã desta quinta-feira (20), na Vila Mazza, em Suzano.



Segundo o Boletim de Ocorrência, o motorista do caminhão efetuou uma conversão à direita, acessando a rua Expedicionário Emílio Rodrigues da Silva, quando ouviu um barulho na parte de trás da traseira do veículo.



Ao descer para verificar avistou uma bicicleta caída debaixo do caminhão.



O motorista pediu auxílio aos moradores, informaram que havia uma mulher embaixo do caminhão. De imediato ligou para o número 190.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito no local.



Foi solicitado perícia e o caso foi registrado no DP Central.