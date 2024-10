Mulher sofre tentativa de homicídio em Ferraz; companheiro é o suspeito

Uma mulher, de 58 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na madrugada desta quinta-feira, em Ferraz. A mulher foi socorrida ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Ferraz com três facadas e está bem.

O suspeito é seu companheiro, de 70 anos. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima deu entrada no hospital às 3 horas, com dois ferimentos de faca nas costas e um no abdome. Funcionários do hospital chamaram a polícia. No local, a vítima disse que o suspeito já havia agredido ela e estava com medida protetiva contra ele, mas que o mesmo voltou a residir em sua residência 10 dias depois.

A vítima explicou que trabalha com o suspeito em um salão de beleza e nesta quarta ele começou a ficar violento após "crise de ciúmes". A vítima então decidiu deixar a casa com a filha de 11 anos, o que fez o suspeito pegar um canivete e desferir três golpes.

A vítima passa bem e aguarda alta do hospital.

O suspeito não foi localizado.