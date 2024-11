Mulher suspeita de integrar facção criminosa é presa em Arujá

Uma mulher suspeita de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foi presa nesta quarta-feira (13), no Parque Rodrigo Barreto, em Arujá. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher era procurada pela Justiça.

De acordo com a corporação, policiais militares observaram a mulher saindo de um salão de beleza, que ao avistar a viatura, retornou ao estabelecimento de maneira brusca. O comportamento chamou atenção dos policiais que decidiram fazer a abordagem.

Segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado. Ela estava sem documento, mas informou os policiais sobre sua qualificação. Porém, os agentes não identificaram e, ao ser questionada, a mulher confessou que era procurada pela Justiça e forneceu sua verdadeira qualificação.

Após pesquisa, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto contra a mulher, com condenação de 11 anos e seis meses em regime fechado. Ela foi levada para a Delegacia de Arujá. No local, a polícia confirmou o mandado em aberto e informou que a indiciada seria integrante do PCC. A mulher permaneceu presa e está à disposição da Justiça.