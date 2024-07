'Muralha Eletrônica' identifica e apreende veículo com placa clonada

A Muralha Eletrônica, que faz o monitoramento inteligente para garantir a segurança da população de Itaquaquecetuba na entrada e saída da cidade, foi essencial para localizar e apreender um veículo com placa clonada que trafegava pelo município e era utilizado para práticas de furto. O sistema é monitorado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e um importante aliado da Secretaria de Segurança Urbana.

No mês passado, um veículo que trafegava pela estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo, foi flagrado pelas câmeras com emplacamento clonado, gerando multas para o verdadeiro proprietário. Após acompanhamento da Guarda Civil Municipal (GCM), o veículo foi encontrado abandonado no Jardim Paineira.

A Segurança Urbana já havia registrado denúncias do veículo que estaria envolvido na prática de furtos no Jardim Amazonas e assim ele foi localizado e encaminhado ao pátio municipal. “A tecnologia identifica que tipo de veículo a placa pertence, se é roubado ou participou de algum roubo dentro da cidade, se está com a placa clonada, entre outras funções que são essenciais para o combate da criminalidade”, explicou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Trata-se de um conjunto de 20 câmeras IPs interligadas por um servidor com sistema inteligente de leitura de placas de veículos. As câmeras foram instaladas na entrada e saída da cidade, permitindo monitorar o tráfego nesses acessos.

O sistema conta com um painel que emite relatórios operacionais por hora e cerca de 500 mil veículos passam pela via diariamente. Além disso, monitora a restrição de caminhões em quatro ruas de grande fluxo.

O monitoramento ainda é feito por meio de lombada eletrônica na rodovia Alberto Hinoto e nas avenidas Almiro Dias e Ítalo Adami. O equipamento serve para inibir o tráfego em alta velocidade em locais com grande fluxo de pedestres e onde há histórico de acidentes e atropelamentos. “Foram definidos pontos estratégicos para essa implantação com alto índice de acidentes. Agora a cidade está sendo monitorada, o que permite mais agilidade e segurança no atendimento à população. Além disso, a Muralha melhora a gestão do trânsito ao fornecer dados e estatísticas sobre o comportamento dos usuários da malha viária, auxiliando na tomada de decisões estratégicas”, completou o secretário de Mobilidade, Rosinaldo Castro.

“Trouxemos essa inovação para dar mais tranquilidade a todos, utilizando tecnologia de reconhecimento de imagem que identifica veículos com placas falsas em tempo real e envia alertas com a localização exata para os centros de segurança. Isso permite uma resposta rápida das autoridades, aumentando a eficácia na recuperação de veículos e na prevenção de crimes”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.