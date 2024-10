Novo comandante da PM em Suzano reforça importância do Baep

O novo comandante do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), o tenente-coronel Evandro Mendes, reforçou, nesta quarta-feira (23), a importância da instalação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) em Suzano.

Questionado sobre quando o Baep passaria a funcionar na cidade, o militar afirmou que ainda não há nada de concreto. “A criação de um batalhão demanda de um decreto do governador do Estado. Até agora ouvimos especulações, mas até agora, de concreto, nada”, disse o tenente-coronel, após uma sessão solene no auditório da unidade.

Na semana passada, durante a comemoração dos 54 anos da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a implementação do Baep ocorrerá até o final do seu mandato. O equipamento seria instalado no 32° BPM/M, no Jardim Monte Cristo, onde hoje está instalada a Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), inaugurada em abril deste ano. Para o comandante do batalhão, a vinda do Baep ao município colaboraria para redução dos indicadores criminais, que segundo ele “tem fechado no verde”. Certamente nos ajudará a diminuir ainda mais os indicadores. A tão almejada sensação de segurança será construída com o Baep para poder, em conjunto com as forças táticas, um policiamento melhor à comunidade”, destacou.

O tenente-coronel assumiu o comando do batalhão, onde também foi subcomandante, no dia 10 de setembro. “Continuar as políticas de segurança pública emanadas da Secretaria de Segurança Pública, preparar o efetivo para controle dos indicadores criminais. Temos fechado no verde. Estamos vencendo essa guerra”, finalizou.

Todo mês ocorre a Solenidade de Valorização Policial Militar. Durante a sessão solene, o efetivo é agraciado com a Láurea de Mérito Pessoal, Medalha Valor Militar, Policial do Mês, Ocorrência Destaque do Mês, Policiais de Destaque e Aniversariantes do Mês.