Números de viaturas e de armas da GCM crescem 193% e 1.416% em oito anos

A segurança pública, no que diz respeito ao que compete a uma cidade, passou por uma revolução nos últimos oito anos em Suzano, principalmente em relação a prover equipamentos para que a Guarda Civil Municipal (GCM) pudesse atuar de forma autônoma e também auxiliar as principais forças, em especial as Polícias Civil e Militar, a manter a sensação de segurança e diminuir os índices criminais. Entre esses números está a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, que saiu de 13,1 em 2017 para 2,92 neste ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública até outubro, o que representa uma queda de 77%, bem próximo da média registrada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no mundo todo.

Para que Suzano chegasse a este número, um dos fatores considerados é o aumento nos números de veículos e de armas à disposição dos agentes. Em 2017, a GCM de Suzano dispunha de 16 viaturas e 18 armas, mas vai terminar a atual gestão 47 veículos e 273 armamentos, um aumento de 193% e 1.416%, respectivamente. Esta elevação é consequência de emendas parlamentares, doações e recursos próprios da administração municipal.

Importante destacar que os crescimentos não ocorreram de um dia para o outro, mas são fruto de um trabalho contínuo ao longo dos anos para equipar a GCM de Suzano, o que resultou nos números atuais. Entre os armamentos estão revólveres, pistolas, fuzis, espingardas e carabinas. Já em relação aos veículos, os GCMs utilizam motocicletas, picapes e carros de passeio, facilitando a cobertura dos mais de 206 mil metros quadrados de território suzanense.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, os números comprovam que a GCM de Suzano consegue prestar um serviço de mais qualidade à população, além de proporcionar aos próprios agentes instrumentos para realizar um trabalho com mais eficiência. “Hoje em dia, a segurança pública é de responsabilidade de todos e temos que fazer a nossa parte dentro daquilo que nos compete. Trazer equipamentos que possam contribuir com a queda de índices criminais, entre eles o homicídio, que é o mais grave de todos, e promover a sensação de segurança em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil são atribuições nossas e acredito que fizemos um bom trabalho ao longo da gestão”, explicou o chefe da pasta.

A opinião é compartilhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que também destacou todo esforço da administração municipal em garantir viaturas e armamentos. “Tudo isso é resultado direto de nosso trabalho. Com o apoio da Câmara de Suzano, da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), da Câmara dos Deputados, em Brasília, e de cidades parceiras, como Guarulhos, que doou parte do armamento, pudemos garantir um bom material de trabalho aos GCMs de Suzano”, finalizou o prefeito.