Ocorrências atendidas pela Romo resultam em localização de drogas, veículos e detenção de suspeitos

A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, recuperou uma retroescavadeira na última quarta-feira (22/01), no Jardim Ikeda, prendeu um homem por crime de trânsito no Jardim Varan, no último domingo (19/01) à tarde, e deteve um homem acusado de esfaquear a mulher no início da noite do sábado passado (18/01), na Vila Figueira.

O grupamento ainda atuou para localizar 1.060 unidades de entorpecentes no bairro Miguel Badra no domingo pela manhã, e localizou 386 porções na tarde desta quinta-feira (23/01), no Jardim Nova América, onde um suspeito também foi detido.

No caso envolvendo a primeira prisão, no Jardim Varan, os agentes avistaram, durante patrulhamento na rua Eziquiel Correa Machado, uma motocicleta sendo conduzida com fita adesiva no emplacamento. Foi dada voz de parada ao homem, que não foi acatada, o que motivou acompanhamento com sinais luminosos e sonoros ligados para abordar o motorista.

Após averiguação, não foi identificado nada de irregular com o condutor e o passageiro, mas quando houve análise do veículo, foi constatado que a numeração do quadro possuía indícios de adulteração e remarcação. Além do condutor não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), também não portava o documento do veículo. O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia (DP) Central, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já no atendimento que envolveu a acusação de agressão, os agentes foram informados que um indivíduo havia esfaqueado sua companheira e que estava a ameaçando no Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano, na Vila Figueira. A equipe se deslocou até à unidade e, ao chegar no local, viram o indivíduo procurando atendimento médico, supostamente por conta de arranhões em decorrência da briga com a esposa, enquanto sua companheira era atendida pela equipe médica.

O indivíduo foi encaminhado ao DP Central para se apresentar à autoridade de plantão, mas sua companheira não quis oficializar uma queixa contra ele, que foi ouvido e liberado. O boletim de ocorrência será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), para investigação.

Por fim, a retroescavadeira foi localizada na estrada do Pau-a-Pique, no Jardim Ikeda, após informação de que o veículo havia sido roubado no Jardim Maitê. Durante patrulhamento com o objetivo de localizar o equipamento, os agentes perceberam às margens da via uma alteração na vegetação. Momentos depois encontraram o bem roubado. O caso foi levado para a DP Central

Entorpecentes

A primeira ocorrência relacionada à localização de drogas foi desencadeada após patrulhamento pela rua Viela Cinco, no bairro Miguel Badra. Nesse caso, os agentes avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que correu ao observar a chegada da viatura, mas deixando uma sacola plástica para trás.

Nesse recipiente, foram encontradas 626 unidades de maconha, pesando 1,18 quilo; 215 de cocaína, pesando 180,2 gramas; e 219 de crack, pesando 201,5 gramas, totalizando 1,56 quilo. O material apreendido foi encaminhado para a DP Central.

Por sua vez, a segunda ocorrência, que também resultou na prisão do suspeito, foi na rua André de Moraes, no Jardim Nova América, veio à tona durante patrulhamento dos agentes, que desconfiaram de um homem que pegou uma bolsa em uma caixa de energia e deixou o local ao perceber a presença dos GCMs.

A equipe fez a abordagem, mas o suspeito não estava mais com a bolsa. Ao realizar revista, foram encontradas 75 unidades de maconha, 115 de crack, 139 de cocaína, 13 frascos de lança-perfume, além de quatro unidades de drogas sintéticas. Ainda segundo a Romo, foram localizados um celular e R$ 207,60. O homem foi levado ao 1º Distrito Policial de Palmeiras.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, destacou o trabalho da Romo nas ocorrências. “Foram casos distintos, que exigiram diferentes abordagens, todas desenvolvidas com êxito pelos nossos agentes. Fizemos o que tinha que ser feito em cada situação para atender as denúncias que chegaram até nós e também para efetuar os flagrantes durante os patrulhamentos”, ressaltou o chefe da pasta.