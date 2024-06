Ônibus escolar se envolve em acidente de trânsito na Mogi-Bertioga

Um homem está em estado grave após invadir a contramão e colidir com um ônibus escolar, na noite desta terça-feira (11), no quilômetro 76 da Rodovia Mogi-Bertioga.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da Mercedes Benz, invadiu a contramão ao tentar desviar de um objeto na pista, e colidiu frontalmente com o ônibus, que tentou sair para o acostamento, mas não conseguiu. Um outro carro colidiu com os demais.

O motorista da Mercedes ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e encaminharam para o Hospital Luzia de Pinho Melo, o motorista está internado em estado grave.

Vítimas

No ônibus, além do motorista, estavam três alunos e a monitora, todos saíram ilesos. Os passageiros usavam cinto. O motorista do terceiro carro não ficou ferido. Ambos os motoristas fizeram teste do bafômetro e deram negativo. O motorista da Mercedes se recusou a fazer o teste e foi autuado.

Prefeitura

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, o ônibus faz a linha da EM Professor Primo Villar, na Boa Vista. A pasta encaminhou uma psicóloga para atender os alunos envolvidos no acidente.