Operação conjunta entre PM e GCM captura dois foragidos da Justiça em Suzano

Uma ação conjunta entre o 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M) e a Guarda Civil Municipal de Suzano resultou na captura de dois foragidos da Justiça. A operação foi deflagrada na última sexta-feira (12), em Suzano, com o objetivo de coibir furto, roubos e tráfico de drogas.

Um dos foragidos foi abordado na Rua dos Caboclos, por volta das 19h50. Segundo a PM, ele estava foragido por tráfico de drogas. O segundo foi localizado na Rua Santa Rosa, no Jardim Portugalia.

Já durante a madrugada, um homem e uma mulher foram surpreendidos pelos agentes quando estavam próximos a uma sacola com 181 porções de drogas, entre crack, maconha e cocaína.. Ambos foram localizados na Rua Germano Fiamini , na Vila Colorado. A ocorrência foi registrada como apreensão de entorpecente e os abordados foram ouvidos e liberados.

No total, de acordo com a PM, 42 agentes participaram da ação, entre policiais militares e guardas civis. Foram utilizadas 17 viaturas. Uma equipe do Canil também participou da ação.