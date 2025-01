Operação contra sequestradores de modelo e família chega em Suzano

Uma operação contra uma quadrilha suspeita de sequestrar a modelo Luciana Curtis e família chegou em Suzano. A ação foi deflagrada nesta quinta-feira (23) pela Delegacia Antissequestro (Das) de São Paulo. Até o momento, nove suspeitos foram presos.

No total, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária e outras 14 de busca e apreensão. Também são cumpridos mandados em São Paulo e em Guarulhos.

O crime ocorreu na noite do dia 27 de novembro de 2024. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima estava com a filha e o marido em um restaurante, na Lapa, Zona Oeste da Capital. Na saída do estabelecimento, os criminosos interceptaram o carro da família.

As vítimas foram levadas para um cativeiro na região da Brasilândia, na Zona Norte. Eles mantiveram a família no local e efetuaram transferências bancárias. No local, segundo a pasta, as vítimas foram ameaçadas pelos criminosos.

A Polícia Civil foi acionada, que conseguiu localizar o cativeiro e libertar a família. Na ocasião, ninguém foi preso. Três dias depois, no dia 30 de novembro, uma mulher suspeita de envolvimento no crime foi identificada. De acordo com a SSP, ela lavava dinheiro para a quadrilha por meio de uma lotérica, onde trabalhava.

Após a prisão da mulher, a Polícia conseguiu identificar os demais envolvidos e teve os mandados expedidos pela Justiça. A ação também contou com os apoios do Departamento de Operações Especiais (DOE), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) e do Grupo Especial de Reação (GER).