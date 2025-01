Operação da GCM de Suzano com a PM resulta em quatro prisões

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã divulgou nesta quarta-feira (22/01) os resultados da primeira operação realizada no ano pela Guarda Civil Municipal (GCM), em conjunto com a Polícia Militar e o Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano. Os trabalhos, realizados na noite da última terça-feira (21/01), culminaram em quatro prisões, sendo duas em flagrante por roubo de motocicleta e duas de procurados da Justiça.

O objetivo da operação foi de orientar, fiscalizar e combater diversos crimes praticados com o uso de motocicletas, bem como intensificar a fiscalização contra falsos entregadores de aplicativos e orientar bares, adegas, restaurantes e pizzarias sobre esses criminosos. A ação reforçou a presença da GCM e da Polícia Militar, aumentando a sensação de segurança da população nas ruas.

Guardas municipais, fiscais e policiais militares deixaram a sede da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), no Jardim Vitória, por volta das 17h50, em direção à região central e ao Jardim Casa Branca, para realizar patrulhamento e pontos de bloqueio nestes bairros. De lá, as forças de segurança prosseguiram em direção às regiões do Jardim Colorado, Jardim Revista e Vila Fátima, em continuidade à operação.

Durante os trabalhos, os agentes abordaram 87 pessoas e vistoriaram 42 motocicletas e 19 carros nas ruas, lavrando cinco Autos de Infração de Trânsito (AITs). Com o apoio das equipes da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar (Caep), as equipes detiveram dois indivíduos em flagrante e recuperaram uma motocicleta produto de roubo. Outras duas também foram vistoriadas e apreendidas ao longo da operação.

Com o apoio do Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano, a GCM fiscalizou oito comércios da cidade durante a operação. Em todos os casos, os locais estavam regulares e operando dentro da normalidade.

Na avaliação do secretário de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, a operação foi um sucesso com a retirada de criminosos das ruas e manutenção do bem estar da população. “Tivemos um ótimo trabalho realizado pelas nossas equipes e com a Polícia Militar. As forças de segurança unidas têm muito a agregar para a cidade. Fico muito feliz com os resultados obtidos”, declarou Balbino.