Operação da GCM localiza casa utilizada para refino e distribuição de drogas

Liderados pelo secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco de Assis Balbino, e pelo subcomandante da Guarda da Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro, cerca 20 agentes realizaram uma operação de combate ao tráfico e localizaram na rua João Batista Gava, na Vila Urupês, na tarde desta sexta-feira (31/01), uma casa que era utilizada para o refino e a distribuição de entorpecentes.

Durante a ação, participaram integrantes da Força Patrulha, do Canil, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), que utilizaram oito viaturas para propor uma estratégia de trabalho a fim de localizar possíveis rotas de fuga dos suspeitos pelas ruas do bairro.

Uma vez dentro da casa, os agentes encontraram 252 unidades de cocaína, 113 de maconha e 82 de crack e mais 30 frascos de lança-perfume que, somados, totalizaram 1,75 quilo.

Também foram localizados R$ 3.104,50, quatro aparelhos celulares, duas pistolas falsas, dois cadernos, 1.050 pinos vazios e sacos transparentes utilizados para a separação e distribuição das drogas. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Central de Suzano.

O local foi descoberto após um trabalho de inteligência realizado pela corporação em parceria com as demais forças de segurança que atuam na cidade. Os dados levantados após o trabalho apontavam para essa casa na Vila Urupês. De corredor externo estreito, com móveis e roupas revirados e uma grande quantidade de objetos espalhados pelos cômodos, a propriedade tinha eletrodomésticos e armários onde era guardada boa parte dos entorpecentes e das embalagens. Com o auxílio de um dos cães do Canil da GCM, foi possível encontrar as drogas, as armas falsas, os celulares e as embalagens.

Após a confirmação de que a casa era utilizada como espaço para refino e distribuição, os agentes da GCM preservaram o local, recolheram todo o material e enviaram para a Polícia Civil.

Continuidade

Em prosseguimento à operação, os guardas encontraram na rua Germano Fiamini, a pouco mais de 350 metros da primeira rua, mais uma quantidade de drogas que também foi levada para a delegacia. Nessa ocasião, segundo os agentes, um indivíduo estaria comercializando os entorpecentes.

Com ele teriam sido encontrados 39 unidades de cocaína, 124 de maconha e quatro de crack e mais dois frascos de lança-perfume, além de R$ 520,75, que pode ser fruto da venda dos entorpecentes. Ele foi preso e levado à Polícia Civil.

O subcomandante destacou a operação realizada pelos guardas e reforçou a atuação da GCM na cidade. “Fizemos um grande trabalho encontrando essa casa. Sabíamos que o local era utilizado para o tráfico de entorpecentes, por isso tivemos o cuidado de fechar possíveis rotas de fuga que as ruas pudessem proporcionar. Isso mostra a força que a nossa GCM tem, com inteligência e bom raciocínio para trazer segurança à nossa cidade”, apontou Kanashiro.

Balbino, por sua vez, ressaltou que a população pode contar com os agentes da GCM de Suzano. “A dedicação que nossos agentes demonstram no dia a dia é a resposta para a população. Para os moradores, pouco importa qual é a farda ostentada, mas sim que vamos trabalhar por eles. Quanto a isso, os suzanenses podem contar conosco porque estamos sempre à disposição para trabalhar pelo cidadão de bem”, finalizou o secretário municipal de Segurança Cidadã.