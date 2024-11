Operação da PF contra fraudes bancárias cumpre mandados de busca e apreensão em Ferraz

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (27), o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Ferraz de Vasconcelos e na capital paulista, como parte da Operação Não Seja um Laranja 4.

A operação tem como objetivo desarticular esquemas criminosos de fraudes bancárias eletrônicas em São Paulo e outros seis estados. Em Ferraz, não houve registro de prisões.

No estado de São Paulo, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Durante a operação, foram recolhidos dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à perícia técnica criminal, com o intuito de aprofundar as investigações.

Segundo a PF, foi detectado um aumento significativo na participação de pessoas que cedem suas contas bancárias para receber valores provenientes de golpes, em troca de pagamentos. Esses indivíduos são popularmente conhecidos como “laranjas”.

Além de São Paulo, a operação cumpriu mandados no Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, que se apoia na cooperação com instituições bancárias e financeiras para combater fraudes bancárias eletrônicas.

A Operação Não Seja um Laranja 4 investiga crimes como associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Somadas, as penas desses crimes podem ultrapassar 20 anos de prisão.

A iniciativa conta com o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da Associação Zetta, da Associação Brasileira de Internet (Abranet), além de bancos e instituições financeiras filiadas.