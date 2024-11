Operação da polícia prende quatro foragidos na Zona Leste e em Suzano

Quatro suspeitos, procurados pela Justiça, foram presos nesta quarta-feira (6) em Suzano e em bairros da zona leste da capital paulista. As prisões ocorreram em menos de três horas, durante uma operação de intensificação do policiamento realizada por equipes do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).



Um dos suspeitos, procurado por dívida de pensão alimentícia, foi detido no Jardim Santana, na zona leste de São Paulo. Os outros três, procurados por furto, foram identificados e presos na Vila União, Vila Invernada, também na zona leste, e em Suzano.



A operação teve como foco localizar foragidos da Justiça. As equipes iniciaram o policiamento em regiões pré-estabelecidas em busca dos criminosos.



De acordo com a Polícia Militar, a operação durou menos de três horas, entre a primeira e a última captura. As prisões foram encaminhadas ao 42º DP (Parque São Lucas), 63º DP (Vila Jacuí), 69º DP (Teotônio Vilela) e 2º DP de Suzano.