Operação do Deic desativa laboratório que fabricava 'kit crack' e prende suspeito em Ferraz

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) desativaram, nesta terça-feira (22), um laboratório que fabricava "kit crack" no Jardim Valentim, em Ferraz de Vasconcelos. Um suspeito, responsável pela produção, foi preso por tráfico de drogas.



O local também funcionava como ponto de distribuição de drogas, situado na Rua Roque Martins. Foram apreendidas porções de cocaína, maconha, crack, ampolas de fentanil e duas máquinas de embalagem automatizada. O fentanil, um anestésico extremamente potente e causador de dependência física, é apontado como uma das principais causas de morte por overdose em pessoas com até 50 anos.



O "kit crack", encontrado no imóvel, era composto por uma pedra de crack, papel alumínio e um chumaço de palha de aço. Esses dois itens adicionais, extremamente tóxicos para os usuários, facilitam a queima do entorpecente. O fechamento do pacote era feito de forma automatizada pelas máquinas.



A operação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Crimes de Intervenção Estratégica (Disccpat).